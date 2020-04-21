На Прикарпатті через карантин скасували «Великдень у Космачі»

В Івано-Франківській області через карантинні обмеження скасували фестиваль «Великдень у Космачі».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова оргкомітету заходу Марія Поляк.

«Цього року через карантин взагалі не буде проводитись фестиваль «Великдень у Космачі». Він був запланованим на другу неділю травня», – повідомила Поляк.

За її словами, обласний фестиваль започаткували ще 2008 року. Втім, кілька років поспіль через відсутність коштів захід не проводили. У 2016 році фестиваль вдалося відновити. Востаннє його провели 11 травня 2019 року. Дійство тривало два дні за участі фольклорних колективів та народних майстрів.

Раніше, через карантинні обмеження, на території Космацької ОТГ заборонили проводити дитячі передвеликодні свята «Вогники» та «Кукуци».

Станом на 21 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 556 випадках, з них 37 – летальні.