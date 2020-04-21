На Прикарпатті через карантин скасували «Великдень у Космачі»

На Прикарпатті через карантин скасували «Великдень у Космачі»

Укрінформ
В Івано-Франківській області через карантинні обмеження скасували фестиваль «Великдень у Космачі».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова оргкомітету заходу Марія Поляк.

«Цього року через карантин взагалі не буде проводитись фестиваль «Великдень у Космачі». Він був запланованим на другу неділю травня», – повідомила Поляк.

За її словами, обласний фестиваль започаткували ще 2008 року. Втім, кілька років поспіль через відсутність коштів захід не проводили. У 2016 році фестиваль вдалося відновити. Востаннє його провели 11 травня 2019 року. Дійство тривало два дні за участі фольклорних колективів та народних майстрів.

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Раніше, через карантинні обмеження, на території Космацької ОТГ заборонили проводити дитячі передвеликодні свята «Вогники» та «Кукуци».

Станом на 21 квітня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 556 випадках, з них 37 – летальні.

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