Охочих запрошують у тур сімома автентичними музеями України просто неба

Google Ukraine у партнерстві з Міністерством культури та інформаційної політики оцифрували сім музеїв у різних регіонах країни і створили спеціальний сайт «Музеї України просто неба».

Як повідомляють автори проєкту, музеї можна відвідати за посиланням.

«3D-тури музеями просто неба представляють історію життя в різних регіонах України, зокрема унікальні колекції етнографічних та архітектурних об'єктів, датованих XV-XIX століттями», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, до уваги представлені сім автентичних музеїв: Музей народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» у Львові, Музей народної архітектури та побуту в Ужгороді на Закарпатті, «Мамаєва слобода» та Національний музей народної архітектури та побуту України в Києві, Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в Переяславі-Хмельницькому на Київщині; Резиденція Богдана Хмельницького в Чигирині на Черкащині, «Запорозька Січ» у Запоріжжі.