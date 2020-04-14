У Держтуризмі очікують на фінансування галузі у другому півріччі цього року

У Державному агентстві розвитку туризму України очікують, що держава виділить кошти на розвиток туристичного потенціалу країни у другому півріччі 2020 року.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів у Facebook.

"Держтуризму необхідні ще мінімум 2 місяці для повноцінного запуску – набору персоналу, підготовки детальних планів, і ми сьогодні, на жаль, не маємо континуальності у розвитку туризму. Але разом з тим ми маємо сподівання, що держава виділить гроші на галузь у другому півріччі", – написала Олеськів.

Вона додала, що Верховна Рада України 13 квітня ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2020 рік, відповідно до яких скасовується фінансування за статтею "Розвиток туристичного потенціалу України".

Олеськів зазначила, що продовжить свою роботу попри скорочення фінансування галузі. Зокрема, наразі вже ведеться активна робота над Комунікаційною стратегією з формування в українців культури подорожей Україною, що дозволить сформувати сталий попит на подорожі всередині країни.

"Ми запустимо цей проєкт існуючими ресурсами внутрішніми і партнерськими вже найближчим часом. Це, і багато інших проєктів – та база, яка дозволить туризму говорити про себе як про сильну галузь, яку немає варіантів не профінансувати", – підкреслила очільниця Держтуризму.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2020 рік, якими передбачено скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову – збільшити на 82,4 млрд грн.

У попередній редакції Державного бюджету на 2020 рік було передбачено 240 мільйонів гривень на розкриття туристичного потенціалу України.