Держагентство розвитку туризму запрацює з 1 квітня – Олеськів

Державне агентство розвитку туризму України почне виконувати свої обов’язки в повному обсязі 1 квітня 2020 року.

Про це розповіла його очільниця Мар'яна Олеськів в інтерв'ю для Travel Hub.

"Державне агентство розпочинає свою роботу з 1 квітня", - сказала Олеськів.

За її словами, точна дата старту конкурсів на посади у відомстві наразі невідома, адже тестування претендентів відбуватиметься вже після карантину.

Олеськів зазначила, що першочерговим завданням для відомства після завершення карантину стане розвиток внутрішнього туризму. Зокрема глобальна мета агентства – формування культури подорожей Україною.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту. Згідно з постановою, створено Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.

26 лютого стало відомо, що Кабінет Міністрів України визначив переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства розвитку туризму Мар'яну Олеськів.

З 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин продовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупининено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.