Луцьк запросив онлайн-туристів на прогулянку з привидом

У Луцьку у вівторок, 14 квітня, відбудеться вечірня театралізована онлайн-екскурсія "Легендарний Лучеськ", долучитися до якої зможе кожен охочий.

Про це повідомив луцький актор, який проведе захід у межах проєкту "#карантинмандри", Дмитро Безвербний на своїй сторінці у Facebook.

"Ви ще не гуляли цікавим Луцьком разом з привидом Станіслава Хрустеля? Тоді, ми йдемо до вас! У вівторок, 14 квітня, о 18.00 розпочнеться театралізована онлайн-екскурсія "Легендарний Лучеськ". Старий добрий Хрустель трохи розкаже вам неймовірних оповідок, трохи цікавих історичних фактів, трохи почитає віршів, трохи покаже цікавих міських локацій… Ну і, звісно, все це буде з інтерактивом!", – йдеться в повідомленні.

Як зауважив Дмитро Безвербний, за період карантину він підготував багато нового матеріалу, тож ті, хто вже відвідували нічну театралізовану екскурсію, теж можуть долучитися.

Посилання для перегляду екскурсії стане доступним на Facebook-сторінці гіда ближче до старту онлайн-мандрівки.

Віртуальна подорож відбудеться в межах всеукраїнської екскурсійної ініціативи #карантинмандри.