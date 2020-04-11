Колекцію мініскульптур Києва поповнила карета "швидкої"

У Києві відбулася онлайн-презентація нової мініатюрної скульптури в межах туристичного проєкту "Шукай!", що отримала назву "Швидка допомога".

Про це повідомила ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

"Рада представити вам нашу 25-ту мініскульптурку "Шукай". Ми її погодили ще чотири місяці тому і зараз презентуємо вам. Вона присвячена першій службі Київської швидкої допомоги, яка відкрилася у місті 1881 року. Спочатку всі її екіпажі були кінними. Скульптор – Юрій Білявський", – розповіла Бевзенко під час онлайн-презентації.

Прикмета нової скульптурки така: "Потри на вдячність лікарям, що ризикнуть своїм життям". Щоправда, зробити це можна буде вже після закінчення карантину. Саме тоді автори проєкту обіцяють встановити фігурку на вулиці Рейтарській – поруч із фактично зруйнованим сьогодні будинком номер 22, в якому й розміщувалася свого часу перша служба київської "швидкої".

За словами Юлії Бевзенко, працювати над скульптурою почали ще на початку 2020 року й встановлення саме цієї роботи на столичній вулиці було заплановано на квітень. Карантин через пандемію коронавірусу вніс свої корективи в ці плани, однак презентацію вирішили не скасовувати й перенесли її в онлайн-режим.

"Над цією скульптуркою ми працюємо із січня. Збіг обставин? Можливо. Так чи інакше ми присвячуємо її всім лікарям, які завжди, і особливо сьогодні, потрібні всім нам", – зауважила автор проєкту "Шукай!".

Крім того, нова фігурка-символ Києва знайомитиме з історією емблеми "синя сніжинка" на автомобілях швидкої допомоги. Так, її шість променів символізують виявлення, оповіщення, відповідну реакцію, допомогу на місці, допомогу під час транспортування та передавання в спеціалізований центр допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, в межах проєкту "Шукай!" у 2018 році столиця отримала 12 мініпам'яток, пов'язаних з історією міста: "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт", "Київське сухе варення", "Київський екіпаж", "Київський трамвай", "Київська плінфа", "Київський фонтан", "Київський слон", "Київський грамофон", "Київська пектораль" та "Київський Самсон".

В 2019-му з'явилися "Київський комп'ютер", "Золоті ворота", "Київський богатир Микита Кожум'яка", "Золота туфелька Сержа Лифаря", "Київська кава", "Київські шахи", "Гелікоптер Сікорського", "Київський велотрек", "Київський балкон", "Ланцюговий міст", "Київський лист" і "Годинник П’єра Брульона".

Фото: Andrii Prots