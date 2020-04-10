ДАЗВ: Популярний туристичний об’єкт Чорнобильської зони – поза пожежею

Одна з найпопулярніших серед відвідувачів локацій Чорнобильської зони відчуження – загоризонтна радіолокаційна система "Дуга" – не постраждає від лісової пожежі на півночі Київщини.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження на сторінці у Facebook.

"Вчора почали ширитися чутки про те, що "Дуга" та містечко Чорнобиль-2 можуть опинитися у вогні. За інформацією оперативного штабу, пожежний фронт не проходить територією радіолокаційної системи. Над "Дугою" спостерігалося задимлення, яке принесене вітром", – йдеться у повідомленні.

Згідно з оперативними даними ДСНС, триває гасіння пожеж на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв. Спостерігається горіння трав'яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками. Загалом до гасіння залучено 379 осіб та 100 одиниць техніки, зокрема 5 одиниць авіаційної техніки.

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Радіаційний фон у місті Києві та Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год за допустимого фону 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,021 мР/год, на КДП "Дитятки" 0,01 мР/год. за контрольно допустимого рівня до 0,055 мР/год).

Фото: @dazv.gov.ua