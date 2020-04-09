Колекцію мініскульптур Маріуполя поповнять фігурки-символи

У Маріуполі, що на Донеччині, планують встановити нові мініскульптури, які уособлюватимуть різні символічні образи.

Монтувати 6 фігурок планують після завершення карантину, повідомляє "Маріуполь туристичний" на блог-платформі Medium.

"Ідея (встановлення нових мініскульптур – ред.) в тому, щоб створити візуальний образ для символів та фольклорних маркерів міста, які його не мають, чи мають лише у досить широкому розумінні. Фігурка – як нагадування про подію, легенду чи історичний факт. Перша вибірка з 6 скульптур складається з наразі малознайомих для містян символів", – розповіла начальник відділу розвитку туризму КП "m.EHUB" Вікторія Давва, яка створювала та працювала над проєктом.

За її словами, кожна з нових фігурок має свою історію, і саме її хотіли залишити у пам`яті маріупольців і гостей міста.

Загалом цьогоріч буде встановлено 6 нових скульптур – Домаха, мамонтеня, коваль, пелікан, кораблик, осетер.

За основу скульптури "Домаха" взято образ норовливої козачки, яка, за легендою, змінила течію річки Кальміус. Крім того, існує версія, що в історії Маріуполя було легендарне козацьке поселення Домаха.

Мамонтеня присвятять нещодавнім розкопкам, які підтвердили, що на приазовських землях багато тисячоліть тому водилися стародавні південні слони – нащадки мамонтів.

Скульптура коваля пов’язана з існуванням на карті Маріуполя 1910 року вулиці Ковальської, де тогочасні місцеві майстри підковували коней селян, що з’їжджалися на ринок.

Натомість пелікан був зображений на першому гербі та прапорі Маріупольської земської управи. Цей птах – символ самопожертви.

Що ж до кораблика, то він уособлюватиме не лише значення Маріуполя як важливого портового центру, а й як міста, яке завжди на хвилі.

А осетер представлятиме багату фауну Азовського моря.

За словами авторів проєкту, надалі він розвиватиметься та поповнюватиметься новими символами й образами.

Як повідомляв Укрінформ, перші мініфігурки в Маріуполі з’явилися на початку 2019 року в межах проєкту "Історична прогулянка Маріуполем". Це були 6 маленьких скульптур, створені за образом маріупольського архітектора Віктора Нільсена.