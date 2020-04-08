Таїланд продовжив візи всім іноземцям до 30 квітня

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча в середу, 8 квітня, ухвалив рішення щодо автоматичного продовження віз для іноземців, які перебувають у країні, до 30 квітня.

Про це повідомляє бангкокське видання Khaosod English.

"Згідно з повідомленням, опублікованим сьогодні в другій половині дня Міністерством внутрішніх справ, іноземцям, які в'їхали в королівство з візами, або отримали візу після прибуття, або за допомогою програми безвізового в’їзду, буде продовжено дозвіл на перебування з 26 березня до 30 квітня", - йдеться у повідомленні.

Подання іноземцями 90-денних звітів також призупиняється до 30 квітня. Тим, хто в'їхав до Таїланду за прикордонними перепустками, дозволяється перебувати в країні доти, доки прикордонні пункти пропуску не будуть відкриті.

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Наказ набуває чинності після публікації в офіційному виданні уряду Таїланду Royal Government Gazette.

За даними сайту Worldоmeter, станом на 8 квітня у Таїланді зафіксовано 2 369 випадків COVID-19 та 30 смертей від нього.

У світі зафіксовано 1 453 247 випадків COVID-19, зокрема 83 588 летальних, 309 807 осіб одужали.

Фото: khaosodenglish.com