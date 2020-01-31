Таїланд торік відвідала рекордна кількість українських туристів

Таїланд торік відвідала рекордна кількість українських туристів

Укрінформ
Королівство Таїланд 2019 року відвідали понад 100 тисяч українців, що стало рекордом.

Про це повідомив посол України в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрій Бешта на своїй сторінці у Twitter

"За інформацією Іміграційного бюро Таїланду, у 2019 році Королівство відвідало понад 100 000 українців – рекордна кількість з часу незалежності України – на 25 000 більше, ніж у 2018 р.", – написав Бешта.

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За його словами, це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 року безвізового режиму для українських туристів.

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