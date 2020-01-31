Таїланд торік відвідала рекордна кількість українських туристів

Королівство Таїланд 2019 року відвідали понад 100 тисяч українців, що стало рекордом.

Про це повідомив посол України в Таїланді, Лаосі та М'янмі Андрій Бешта на своїй сторінці у Twitter.

"За інформацією Іміграційного бюро Таїланду, у 2019 році Королівство відвідало понад 100 000 українців – рекордна кількість з часу незалежності України – на 25 000 більше, ніж у 2018 р.", – написав Бешта.

За інформацією Іміграційного бюро Таїланду у 2019 році Королівство відвідало понад 100000 українців - рекордна кількість з часу незалежності України - на 25000 більше, ніж у 2018 р. Це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 р. безвізового режиму для укр туристів. pic.twitter.com/pcTwZEGgra — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) January 30, 2020

За його словами, це стало можливим завдяки введенню Таїландом з квітня 2019 року безвізового режиму для українських туристів.