Швеція пропонує туристам зупинитися в плавучому "гнізді"

У місті Харадс в Шведській Лапландії відкрився готель, що схожий на пташине гніздо.

Взимку Arctic Bath стоїть над скутою льодом річкою Лулеельвен, а влітку ніби ширяє над водою, пише журнал Designboom.

Його архітектори створили атмосферу єднання з природою Північної Європи, завдавши водночас мінімальної шкоди довкіллю. Готель працює цілий рік. Взимку гості мають шанс побачити північне сяйво.

Крім головної будівлі, в готелі також є кілька будиночків, розташованих як на воді, так і на суші. Вони оснащені всіма зручностями, водночас залишаючись у межах wellness-концепції (готель з комплексом послуг оздоровчого центру). Номери оформлені в скандинавському стилі з використанням натуральних матеріалів, як-от деревина, камінь, шкіра й текстиль.

Площа будинків на воді становить 24 квадратні метри, в них обладнано дві спальні; із сушею вони з'єднані дерев'яною доріжкою. У свою чергу на березі обаштовано будинки площею 62 квадратні метри, в яких може ночувати до п'яти осіб. Крім того, в комплексі є будинок класу люкс – 62-метрова споруда для двох осіб. У головній будівлі готелю розташовані ресторан, вуличний басейн з ополонкою, сауна й спа.

Фото: Arctic Bath