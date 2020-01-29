У Римі з'явиться новий оглядовий майданчик

На даху Палаццо Полі в столиці Італії планують відкрити оглядовий майданчик.

Це одна з найвищих точок у місті, пише 34travel.

Щоб потрапити туди, потрібно пройти через кілька кімнат на першому і третьому поверхах і піднятися гвинтовими сходами на дах. Там відкриється краєвид міста й фонтану Треві. Наразі останній доступний для огляду лише з площі.

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Ініціатором відкриття виступив Національний інститут графіки, дирекція Палаццо Полі підтримала ідею. Але на узгодження та запуск проєкту може піти близько року.