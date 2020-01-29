У Римі з'явиться новий оглядовий майданчик

У Римі з'явиться новий оглядовий майданчик

Укрінформ
На даху Палаццо Полі в столиці Італії планують відкрити оглядовий майданчик.

Це одна з найвищих точок у місті, пише 34travel.

Щоб потрапити туди, потрібно пройти через кілька кімнат на першому і третьому поверхах і піднятися гвинтовими сходами на дах. Там відкриється краєвид міста й фонтану Треві. Наразі останній доступний для огляду лише з площі.

Читайте також: Закоханим пропонують провести День Валентина в Будинку Джульєтти

Ініціатором відкриття виступив Національний інститут графіки, дирекція Палаццо Полі підтримала ідею. Але на узгодження та запуск проєкту може піти близько року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-