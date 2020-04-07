У Дрогобичі створили серію аудіомандрівок містом

Туристично-інформаційний центр Дрогобича, що на Львівщині, підготував добірку аудіоекскурсій і 3D-турів містом, щоб розважити українців під час карантину.

Відповідний список викладено на сторінці Центру в Facebook.

"Щоб ви не сумували, ми підготували для вас добірку аудіоекскурсій, промороликів та 3D-турів по Дрогобичу", – йдеться в повідомленні.

До переліку увійшло 25 аудіоекскурсій, 7 промороликів і два 3D-тури – Хоральною синагогою і церквою Святого Юра.

Послухати аудіоісторії можна, зокрема, про вілли Леона Гартенберга, Раймунда Яроша, Яна Невядомського, Розенбуша, Фрідмана; "відвідати" костел святого Варфоломія, Ратушу, солеварню, "Аптеку під Архангелом"; дізнатися про місцевий будинок зі статуєю свободи; "побувати" на вулиці Крокодилів і цвинтарі на Трускавецькій.

За допомогою промороликів можна дізнатися, чому варто відвідати Дрогобич після закінчення карантину й чи потрібно завітати в місцевий Туристично-інформаційний центр. Крім того, є нагода знайти відповідь на запитання: "Дрогобич – місто солі, аліґанське чи його півтора?".