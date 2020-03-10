У Дрогобичі хочуть встановити ще одну лого-лаву

Перелік туристичних об'єктів Дрогобича, що на Львівщині, може поповнити ще одна лого-лава у стилі логотипу міста.

Про це заявив керівник Туристично-інформаційного центру Дрогобича Ігор Чава, повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

"Однієї лавки замало. Лого-лавка, яка розміщена на площі Замкова Гора, користується великою популярністю. Тисячі туристів, а також дрогобичан роблять фото. Іноді навіть утворюється черга, тому потрібно встановити ще одну лого-лавку", – пояснив Чава.

За його словами, друга лого-лавка буде також у стилі туристичного логотипу, однак за дизайном відрізнятиметься. Крім того, поруч із нею буде напис "Дрогобич зближує".

Зважаючи на дизайн та напис другої лого-лавки, встановити її планують у не менш публічному місці, ніж Замкова Гора, можливо, в одному з парків Дрогобича, де прогулюється чимало молоді – закоханих пар.

Зараз у Туристично-інформаційному центрі Дрогобича шукають підрядника, який зможе реалізувати проєкт, виготовивши лого-лавку.

Як зазначив керівник ТІЦу, відбиратимуть найдешевшу, але якісну комерційну пропозицію. Чава сподівається, що до фінансування проєкту долучаться і представники місцевого бізнесу.

Нагадаємо, першу в Україні лого-лаву встановили в Дрогобичі наприкінці червня 2019 року. До створення цього туристичного об'єкта міг долучитися кожен охочий. Проєкт підтримали понад 50 меценатів.