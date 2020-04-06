На головних туристичних островах Греції ввели суворий карантин

Грецький уряд запровадив більш суворі карантинні заходи на островах Міконос і Санторіні, що є одними з головних туристичних напрямків країни.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Зокрема, для жителів острова Міконос вводиться загальна комендантська година з 20:00 до 8:00; мешканцям більше не дозволяється відвідувати весілля, лише похорони і тільки для найближчих родичів померлих. У сім'ях, де батьки розлучені, тому з батьків, який не має опіки над дітьми, не буде дозволено відвідувати дітей. Мешканці більше не можуть залишати свої будинки, щоб провідати хворого або вразливого до хвороби члена сім'ї, цю роль на себе візьме муніципальна влада», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жителям Міконоса не дозволять виходити з будинку для фізичних вправ, навіть індивідуально або в парах, як це дозволено на решті території Греції.

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Утім, їм дозволено вигулювати собаку протягом 15 хвилин - і лише у кварталі навколо будинку. Також у супермаркетах запроваджують суворіші, ніж зазвичай, заходи щодо контролю за кількістю людей.

Водночас, на острові Санторіні всі будівельні роботи будуть припинені.

Вищезазначені заходи діють з ранку понеділка впродовж 14 днів, після чого будуть переглянуті.

За даними сайту Worldometer, у Греції зафіксовано 1 735 випадків коронавірусу та 73 смерті.

Загалом у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.