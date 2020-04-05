У Греції закрили на карантин ще один табір для мігрантів

У грецькому Малакасі на двотижневий карантин закрили центр прийому мігрантів через коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

«Другий табір мігрантів на материковій Греції, а саме старий центр Малакаси на північ від Афін, було закрито на карантин на 14 днів після того, як 53-річний чоловік показав позитивний результат на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Перший випадок в іншому таборі мігрантів на материку був підтверджений у вівторок.

Шестеро людей дали позитивний результат на острові Лесбос, де знаходиться табір Морія, де 18 тисяч людей туляться в будівлі, розрахованій на 3000 осіб. Захиститися від вірусу в такому місці, де практично неможливо соціально дистанціюватися, неможливо.

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Згідно з даними Worldometer станом на ранок 5 квітня в Греції зафіксовано 1673 випадки коронавірусу, з них 68 летальних.

Фото: @ imago / ZUMA Press