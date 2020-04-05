У Греції закрили на карантин ще один табір для мігрантів
Про це повідомляє ВВС.
«Другий табір мігрантів на материковій Греції, а саме старий центр Малакаси на північ від Афін, було закрито на карантин на 14 днів після того, як 53-річний чоловік показав позитивний результат на коронавірус», - йдеться у повідомленні.
Перший випадок в іншому таборі мігрантів на материку був підтверджений у вівторок.
Шестеро людей дали позитивний результат на острові Лесбос, де знаходиться табір Морія, де 18 тисяч людей туляться в будівлі, розрахованій на 3000 осіб. Захиститися від вірусу в такому місці, де практично неможливо соціально дистанціюватися, неможливо.
Згідно з даними Worldometer станом на ранок 5 квітня в Греції зафіксовано 1673 випадки коронавірусу, з них 68 летальних.
Фото: @ imago / ZUMA Press