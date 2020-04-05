ООН нагадала Євросоюзу про порятунок мігрантів у Середземному морі

ООН нагадала Євросоюзу про порятунок мігрантів у Середземному морі

Укрінформ
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликало Євросоюз до нових місій щодо порятунку біженців у Середземному морі.

Про це повідомляє DW із посиланням на інтерв'ю представника комісаріату у ФРН Франка Ремуса (Frank Remus) агентству dpa.

"Це найдавніший, неполітичний принцип, що не можна кидати людей, які зазнають лиха на морі, на волю долі", - сказав Ремус.

Він підкреслив, що потрібне рішення, яке дасть змогу врегулювати процедуру розподілу врятованих на морі мігрантів по країнах ЄС.

"Це спільна відповідальність країн-членів ЄС, а не лише прибережних держав. Тому свій внесок мають внести якомога більше країн Євросоюзу", - наголосив Ремус в інтерв'ю dpa.

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Видання пише, що на початку квітня Євросоюз розпочав операцію Irini щодо контролю за виконанням ембарго ООН на постачання озброєнь Лівії. "Щоб не заохочувати мігрантів до втечі в Європу по морю, кораблі, які беруть участь у цій місії, оперують у стороні від маршрутів, якими зазвичай користуються мігранти. Міжнародне морське право, яке зобов'язує рятувати потопаючих на морі, поширюється, однак, і на них. Якщо це трапляється, то вони мають доставляти врятованих до Греції, звідки мігранти вже будуть розподілені по інших країнах ЄС", - уточнили в повідомленні.

У березні цього року закінчився термін угоди, укладеної півроку тому Німеччиною і трьома іншими країнами ЄС на Мальті. Документ встановлював правила розподілу з Італії по інших європейських країнах врятованих у море мігрантів і дозволяв судам із біженцями заходити в італійські порти. Через пандемію коронавірусу, цю угоду поки що не буде продовжено.

Фото: Getty Images

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