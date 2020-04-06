У Чигирині влаштують мандрівку в минуле за унікальними поштівками

На Черкащині почали створювати інтерактивний пішохідний туристичний маршрут "Чигирин. Прогулянка старим містом", який показуватиме місцеві краєвиди початку ХХ століття.

Про це повідомляється на новоствореній сторінці однойменного проєкту в Facebook.

"Наш проєкт передбачає створення інтерактивного маршруту в місті Чигирині. Маршрут знайомитиме із життям колишньої гетьманської столиці початку ХХ ст. Він включатиме десять інформаційних стендів із зображеннями міста – листівками чигиринця М. Сквірського. Вони зберігаються в колекції Національного історико-культурного заповідника "Чигирин", архівах, приватних збірках", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт дає унікальну можливість дізнатися про життя невеликого повітового містечка Чигирина та його мешканців – українців і євреїв – на початку ХХ століття, порівняти зміни історичного ландшафту міста впродовж 100 років.

Ідея створення проєкту виникла зі "знайомства" з колекцією поштових листівок того часу, які містять зображення історичного ландшафту Чигирина, з зібрання НІКЗ "Чигирин".

У 1910-1915 роках ці листівки випустив власник магазину фотографічного, книжкового і письмового приладдя чигиринець Міхаель Сквірський. Загалом їх було надруковано близько 50 різновидів. Вони були присвячені важливим для чигиринців місцям проведення буднів та свят – основним центрам громадської активності: вулицям, культовим спорудам, базару, повітовій управі, мосту через Тясмин, Замковій горі. На той час поштівки поєднували Чигирин та чигиринців з рештою світу, відкриваючи обличчя міста.

Проєкт "Чигирин. Прогулянка старим містом" підготовлений та реалізується в межах проєкту Re_HERIT "Спільна відповідальність за спільну спадщину" за фінансового сприяння Європейського Союзу.