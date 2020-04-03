Чорнобильський заповідник готується приймати туристів на воді

У Чорнобильській зоні встановили понтони-причали в межах підготовки до нового туристичного сезону.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці в Facebook.

"В умовах жорсткого карантину, з дотриманням всіх вимог безпеки, в заповіднику продовжуються роботи зі створення та облаштування об’єктів туристичної інфраструктури для водного туризму. Одним з логістичних елементів для проведення екскурсій по водних артеріях зони є спеціальні понтони-причали, які співробітники заповідника змайстрували власними руками. А на днях – спустили їх на воду, закріпивши біля берега", – йдеться в повідомленні.

Туристичні маршрути планують відкрити по річках Прип’ять і Уж.

Водночас зазначається, що понтони будуть використовуватися не лише для потреб потенційних туристів, але й для здійснення охоронних та превентивних заходів на водних об'єктах Чорнобильського заповідника.

Роботи передбачені відповідними заходами на виконання Указу Президента України від 10 липня 2019 року №512 /2019 "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Як відомо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник було створено 2016 року відповідно до Указу Президента України на території Іванківського та Поліського районів Київської області в межах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.

За оцінками вчених, на території заповідника може існувати понад 400 видів тварин, птахів та риб, зокрема червонокнижних. Нині вже ідентифіковано 300 видів, 19 з яких занесено до Червоної книги України. Також виявлено 1 228 видів вищих рослин, з яких 61 вид є рідкісним та підлягає охороні.

Фото: @zapovidnyk2018