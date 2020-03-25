Спортивна риболовля та бьордвотчінг: затверджено план із туристичного розвитку Чорнобиля

Спортивна риболовля та бьордвотчінг: затверджено план із туристичного розвитку Чорнобиля

Укрінформ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило План заходів щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2020 рік.

Про це йдеться в наказі Мінекоенерго.

Як зазначається, план заходів розроблено на виконання Указу Президента України від 10 липня 2019 року з метою стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримки природоохоронної діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного потенціалу, популяризації та утвердження бренд-меседжу "Безпечний Чорнобиль".

Терміни виконання плану починаються з 1 квітня 2020 року.

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Серед запланованих заходів – скасування необхідності отримання спецдозволу для туристичних компаній, розробка нових маршрутів, розвиток туристичної інфраструктури зони відчуження, посилення наукової роботи.

Водночас Мінекоенерго планує організувати в Чорнобильській зоні спортивну риболовлю, облаштувати локації для спостереження за птахами та за іншими тваринами, а також вивести окремий туристичний напрям діяльності.

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