На Філіппінах масово квітнуть томатні медузи

На Філіппінах масово квітнуть томатні медузи

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Укрінформ
У прибережних водах філіппінського острова Палаван зібралися тисячі рожевих медуз.

Це видовище зняв на відео морський біолог Шелдон Рей Боко з австралійського Університету Гріффіта, пише Independent.

Медузи Crambione cf. mastigophora, яких ще називають томатними, скупчилися на пляжі Коронг-Коронг у муніципалітеті Ель-Нідо на півночі Палавана. Зазвичай вони з'являються в місцевих водах наприкінці січня або в лютому, однак через поєднання різних природних факторів цьогоріч це відбулося лише в березні.

 «Атмосфера, швидкість води, течія, приплив і навіть геологічні особливості бухти або будь-якого водоймища можуть впливати на появу медуз та їхнє цвітіння (коли величезна кількість желеподібних істот раптово з'являється в якомусь місці, вчені називають це явище цвітінням медуз – ред.). Бувають роки, коли цвітіння або популяція медуз масштабні, а також роки, коли їх небагато або вони майже відсутні», – сказав морський біолог.

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Зазначається, що цвітіння медуз не є рідкісним явищем і відбувається щорічно, і навряд чи на нього вплинула відсутність людей на пляжах через пандемію коронавірусу.

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