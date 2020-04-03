На Філіппінах масово квітнуть томатні медузи

У прибережних водах філіппінського острова Палаван зібралися тисячі рожевих медуз.

Це видовище зняв на відео морський біолог Шелдон Рей Боко з австралійського Університету Гріффіта, пише Independent.

Медузи Crambione cf. mastigophora, яких ще називають томатними, скупчилися на пляжі Коронг-Коронг у муніципалітеті Ель-Нідо на півночі Палавана. Зазвичай вони з'являються в місцевих водах наприкінці січня або в лютому, однак через поєднання різних природних факторів цьогоріч це відбулося лише в березні.

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato 🍅 jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines 🇵🇭

🎥 Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy — Sheldon Rey Boco (@SheldonRey) March 28, 2020

«Атмосфера, швидкість води, течія, приплив і навіть геологічні особливості бухти або будь-якого водоймища можуть впливати на появу медуз та їхнє цвітіння (коли величезна кількість желеподібних істот раптово з'являється в якомусь місці, вчені називають це явище цвітінням медуз – ред.). Бувають роки, коли цвітіння або популяція медуз масштабні, а також роки, коли їх небагато або вони майже відсутні», – сказав морський біолог.

Зазначається, що цвітіння медуз не є рідкісним явищем і відбувається щорічно, і навряд чи на нього вплинула відсутність людей на пляжах через пандемію коронавірусу.