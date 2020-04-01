Гірські козли «захопили» порожні вулиці міста у Вельсі
Вони гуляють вулицями, поїдають квіти й бігають біля будинків, повідомляє ITV.
Зазвичай кашмірські козли живуть на мисі Великий Орм. Найімовірніше, зараз вони спустилися, щоб знайти свіжу траву.
Тварини й раніше приходили до міста, але лише на його околиці – адже бояться людей. Але тепер, коли вулиці спорожніли, рогаті можуть спокійно ними пересуватися.
And they mean business this time #goats #llandudno pic.twitter.com/8PORNufdp2— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 31, 2020
Влада міста нічого не робить із тваринами. За їхніми словами, така поява нормальна, особливо цієї пори року.
Жителі теж не проти. Вони впевнені, що кілька втрачених квіточок – це невелика ціна за можливість подивитися на кіз ближче.
They know exactly what they’re doing. Have some lunch from a bush and then go for a lie down in the churchyard pic.twitter.com/naUH7YPBbK— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020
Фото: Andrew Stuart