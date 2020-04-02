Заповідник "Асканія-Нова" через карантин залишився без туристів

Біосферний заповідник ім. Фальц-Фейна "Асканія-Нова", який на початку квітня відзначив 101 рік державної заповідності, в умовах карантину залишився без екотуристів. Колектив же працює, доглядаючи за тваринами та рослинами.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу розповів директор заповідника Віктор Гавриленко.

"За винятком того, що не приймаємо туристів, повністю все працює в частині догляду за тваринами, рослинами. Єдине, що не робимо – не приймаємо туристів, не завантажуємо екскурсійні маршрути. Все інше робимо. Бо тваринам байдуже до карантину у людей", - зазначив Гавриленко.

За його словами, колектив заповідника дотримується всіх необхідних запобіжних заходів, працює у нормальному ритмі.

У заповідника кілька джерел прибутку, майже половина надходжень – від екотуристичної діяльності, також заробляють на реалізації тварин та вирощених рослин.

Як наголосив Гавриленко, з 1 квітня до середини вересня заповідник отримував основні кошти саме завдяки екотеризму, і це джерело прибутку тепер не працює. Компенсації на такі фарс-мажорні обставини державою не передбачені. Тому, за словами директора установи, можна прогнозувати проблеми з формуванням ресурсів на наступний сезон. Вплив карантинних заходів буде відчутно вже у другій половині травня – ресурси вичерпаються, а в цей час треба буде починати роботу з заготовки кормів, здійснення протипожежних заходів.

Наразі ж у заповіднику бебі-бум, розповів Віктор Гавриленко. Уже народилося 32 дитинчати муфлона. Також триває проліт птахів, а птахи, що зимували у заповіднику, розлітаються на місця гніздівлі. Тут зупиняються для перепочинку птахи, які мігрують.

Що ж до дня народження заповідника, то, як каже його директор, у квітні "Асканія-Нова" відзначає саме державну заповідність, бо на тлі історичних подій, що розгорталися 101 рік тому, комплексу загрожувало знищення унікальних об’єктів. Однак тоді на його захист стали відомі науковці, й 1 квітня 1919 року було затверджено "Декрет про оголошення колишнього маєтку Фальц-Фейна "Асканія-Нова" Народним заповідним парком".

"А взагалі заповідник створений Фрідріхом Фальц-Фейном значно раніше, у нього на 1898 рік уже існували всі структури, був заповідний степ, був дендропарк, і був зоопарк", - розповідає Гавриленко.

Як повідомляють у Херсонській ОДА, нині на території заповідника в природному середовищі існування проживають близько 2 тисяч видів тварин, тут росте понад 520 видів вищих рослин. Окрім того, колекція зоологічного парку заповідника нараховує близько 4 тисяч тварин 122 видів, а на території дендрологічного парку зібрано 1114 видів та форм деревних, чагарникових рослин й понад 700 трав’янистих. Багато з них занесені до Червоної книги України

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині серед заповідників та нацпарків туристи найбільше у 2019 році відвідували біосферний заповідник "Асканія-Нова".