Херсонщина хоче розвивати спа- та велнес-туризм
Про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської ОДА.
«На замовлення управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» проведено науково-дослідну роботу лікувально-оздоровчого, курортного потенціалу природних лікувальних ресурсів Херсонської області. У подальшому відповідні природні лікувальні ресурси потребують проведення досліджень їхньої безпечності та якості, отримання науково обґрунтованих висновків щодо їхнього призначення та застосування», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в перспективі результати проведення таких досліджень сприятимуть створенню курортів місцевого значення, залученню місцевих та закордонних інвестицій для будівництва бальнеологічних центрів, розвитку спа- та велнес-туризму, формуванню сучасної, конкурентоспроможної санаторно-курортної та туристично-рекреаційної сфери Херсонщини.
Проведення відповідних досліджень передбачається проектом Стратегії регіонального розвитку області на 2021-2027 роки. Стратегічна ціль 4: Посилення конкурентних переваг області на засадах смарт-спеціалізації.
За інформацією управління, в Херсонський області – понад 150 родовищ бальнеологічних ресурсів (мінеральних і термальних вод – 126, лікувальних грязей – 22, ропи соляних озер – 7).