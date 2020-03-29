Херсонщина хоче розвивати спа- та велнес-туризм

У Херсонський області науковці оцінять якість та цінність природних лікувальних ресурсів.

Про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

«На замовлення управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» проведено науково-дослідну роботу лікувально-оздоровчого, курортного потенціалу природних лікувальних ресурсів Херсонської області. У подальшому відповідні природні лікувальні ресурси потребують проведення досліджень їхньої безпечності та якості, отримання науково обґрунтованих висновків щодо їхнього призначення та застосування», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в перспективі результати проведення таких досліджень сприятимуть створенню курортів місцевого значення, залученню місцевих та закордонних інвестицій для будівництва бальнеологічних центрів, розвитку спа- та велнес-туризму, формуванню сучасної, конкурентоспроможної санаторно-курортної та туристично-рекреаційної сфери Херсонщини.

Проведення відповідних досліджень передбачається проектом Стратегії регіонального розвитку області на 2021-2027 роки. Стратегічна ціль 4: Посилення конкурентних переваг області на засадах смарт-спеціалізації.

За інформацією управління, в Херсонський області – понад 150 родовищ бальнеологічних ресурсів (мінеральних і термальних вод – 126, лікувальних грязей – 22, ропи соляних озер – 7).