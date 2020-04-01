Слонів у Таїланді можуть вивести на вулиці просити милостиню

У Таїланді понад 1000 слонів опинилися на порозі голодної смерті через різке скорочення доходів від туризму, спричинене пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на захисників природних ресурсів.

«У Таїланді голод загрожує понад 1000 слонів, оскільки криза з коронавірусом призвела до скорочення доходів від туризму», – йдеться в повідомленні.

Практично повна відсутність відвідувачів призвела до того, що у доглядачів не вистачає коштів на те, щоб забезпечити їжею тварин, які утримуються у неволі. А слони, як відомо, вживають до 200 кг їжі за день.

«Якщо не буде ніякої підтримки, щоб тримати їх у безпеці, ці слони, деякі з яких вагітні, або помруть від голоду, або будуть виведені на вулиці, щоб просити милостиню», – заявив засновник фонду Save Elephant Foundation Лек Чайлерт.

Окрім того, деяких тварин можуть продати до зоопарків або повернути до незаконної лісозаготівлі, хоча використання слонів у цій галузі заборонили ще 1989 року.

Як повідомлялося, через епідемію коронавірусу і жорсткі карантинні заходи, запроваджені багатьма країнами світу, слони в Таїланді залишилися без роботи. Наразі власники розсідлали тварин і пустили їх гуляти в зелених зонах.