Замок у Румунії запропонували як місце для карантину

У Румунії людям, які потрапили на карантин через пандемію коронавірусу, пропонують безкоштовно пожити в одній з визначних пам'яток країни - замку Пелеш.

Як повідомляє 34travel, Королівський будинок надав 53 місця національному комітету з надзвичайних ситуацій. Як вони розподіляються, невідомо.

У звичайний час замок, розташований за 124 кілометри від Бухареста, працює як музей. На його території є готельні номери та вілли.

Пелеш – замок епохи неоренесансу в Карпатах, неподалік від міста Сіная, збудований між 1873 і 1914 роками. Він розташований на середньовічному маршруті, що з'єднує Трансільванію і Валахію. Останнім часом замок функціонував як музей, а відвідувачам показували тільки 35 із 160 кімнат.

Читайте також: Нідерландський Кекенгоф покаже цвітіння тюльпанів онлайн

Як повідомляв Укрінформ, Румунія з 25 березня ввела тотальний карантин для боротьби з коронавірусом Covid-19 на території країни. Кількість інфікованих тут перевищила тисячу осіб через місяць після першого підтвердженого випадку Covid-19.