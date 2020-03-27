Нідерландський Кекенгоф покаже цвітіння тюльпанів онлайн

Цьогоріч через коронавірус Королівський парк квітів Кекенгоф у Нідерландах проводитиме тури своїми володіннями в онлайн-режимі.

Про це йдеться на офіційному сайті парку.

«Під гаслом «Якщо люди не можуть приїхати до Кекенгофу, ми привеземо Кекенгоф до людей!» парк відкриється віртуально через онлайн-канали. А це означає – гарні фотографії Keukenhof 2020, пояснення від садівників та інших людей, які продемонструють, наскільки парк гарний», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах вирішили посилити заходи для боротьби з коронавірусом, серед яких – заборона громадських зібрань до 1 червня.