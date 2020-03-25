Нідерланди на карантині: як карають за порушення протиепідемічних заходів

Тільки після запровадження штрафів у парках та на пляжах поменшало людей

У Нідерландах посилили відповідальність за порушення карантину. Усім, хто не дотримуватиметься правил, світить штраф – 400 євро. Пляжі та парки взялися патрулювати правоохоронці, адже через хорошу весняну погоду там час від часу багато людей, які наражають на небезпеку себе та інших, бо не дотримуються дистанції 1,5 метра.

Лише уявіть, у Нідерландах за добу – 811 нових випадків коронавірусу, 63 пацієнти померли. Загальна кількість хворих – 5560 осіб. Такі дані Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM) оприлюднив 24 березня, тоді як напередодні кількість інфікованих була 545 за добу, померло 34 людини. А загалом інфікованих було 4749 осіб. Лікарі закликають не плутати карантин із канікулами, адже, якщо так піде й надалі, їм доведеться обирати – кому надавати допомогу.

У країні вирішили посилити заходи для боротьби з коронавірусом, серед яких – заборона громадських зібрань до 1 червня. Отже, які додаткові заходи боротьби з коронавірусом було запроваджено? Чи дотримуються їх? І кого можуть оштрафувати на 3000-4000 євро?

КАНІКУЛИ ЗАМІСТЬ КАРАНТИНУ

“Ми тут заради тебе. Тож було б краще, якби ти залишився вдома заради нас”, – такі звернення неодноразово робили місцеві медики. Згодом жителям Нідерландів на мобільні телефони розіслали повідомлення про надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу. Вони супроводжувалися дуже гучним, неприємним звуком, тож не помітити і не прочитати було не можливо. У них йшлося про те, що у Нідерландах немає заборони виходити на вулицю, але без нагальної потреби жителів країни закликають не полишати домівки. А під час погулянок треба дотримуватися дистанції – не підходити до інших людей ближче, аніж на 1,5 метра.

Фото: NOS

“Погано почуваєтеся? Залишайтеся вдома. Захистіть себе і тих, хто навколо. Разом – проти коронавірусу”, – йшлося у повідомленні.

Через хорошу, сонячну погоду багато людей вирушили у парки, на пляжі, спортивні та дитячі майданчики. Почали збиратися на пікніки, грати у футбол, гуляти біля моря.

"Я бачу велелюдні пляжі останніми днями", – наголосив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Також у невеликих містечках почали поступово відкриватися бари, які приймали до 10 людей, та маленькі заклади харчування.

І поки одні безвідповідально почуваються як на канікулах, інші рятують життя у переповнених лікарнях. У провінції Північний Брабант найбільша кількість інфікованих – майже 1 800 людей.

ПОСИЛЕНІ ЗАХОДИ ТА ШТРАФИ

Власним прикладом, у своєму Twitter прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте неодноразово намагався закликати не наближатися одне до одного ближче, аніж на 1,5 метра. Зокрема, викладав фото з колегами під час нарад, на яких видно, що всі дотримуються дистанції. Та схоже, що на людей найкраще подіяли озвучені суми штрафів. Увечері 23 березня він оголосив, що буде посилено заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. На пресконференції прем'єр-міністр Марк Рютте та міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус повідомили, що будь-які заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Заборона також стосується подій, на які збирається менш як 100 осіб. Дистанція 1,5 метра є обов’язковою. За порушення може бути штраф у розмірі 400 євро. А підприємствам та компаніям, які змушують людей виходити на роботу у період карантину, світить штраф 3000-4000 євро.

Фото: Twitter

В ухваленому рішенні також наголошується, що ходити на роботу можуть лише люди надважливих професій, наприклад, медики, поліцейські, працівники супермаркетів. Усі інші повинні працювати з дому. Виходити в магазин за продуктами дозволено. До слова, шалені черги за їжею та туалетним папером припинилися. Схоже, люди нарешті переконалися, що всього вдосталь, можливо, після інспекції прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Він особисто перевіряв запаси і в одному з супермаркетів Гааги посміхаючись заявив: "Ми можемо какати ще 10 років". Це було минулого четверга, тоді прем’єр вкотре закликав співвітчизників припинити паніку і не скуповувати туалетний папір.

Марк Рютте / Фото: Twitter

Варто зазначити, що після запровадження карантину супермаркети мали більше продажів, ніж за тиждень до Різдва. А туалетного паперу було продано вдвічі більше порівняно з минулим роком.

Та нині шалені закупи й черги у магазинах припинилися, принаймні у Гаазі.

Повертаючись до посилених заходів. Отже, дихати свіжим повітрям не заборонено, але це не означає, що збиратися компаніями на пікніки дозволено. Виходити на вулицю можна, треба лише дотримуватися вже згаданої дистанції.

Якщо правоохоронці побачать, наприклад, двох людей, які гуляють поруч і виявиться, що вони не проживають разом, то може бути штраф 400 євро. Якщо ж у когось із сім’ї кашель чи застуда, то всі члени родини повинні сидіти вдома під наглядом, уникаючи контакту з іншими. До 6 квітня 2020 року заклади з косметології, перукарні, салони краси не мають права працювати. Окрім барів, ресторанів, закладів харчування, з 24 березня також були закриті казино. Мери нідерландських міст можуть самотужки вирішувати щодо повного закриття цілих парків, пляжів, майданчиків та кемпінгів.

Громадський транспорт, супермаркети та ринки повинні вжити заходів, щоб люди трималися на відстані. Якщо ж не мають змоги створити відповідні умови, повинні зачинитися.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ ПІСЛЯ НОВОВВЕДЕНЬ

Ранок 24 березня. Вже наступного дня після оголошення нових правил у багатьох магазинах стало можливим розраховуватися карткою на суму максимум 50 євро без введення PIN-коду, раніше це було 20 євро. Такі зміни дозволяють не торкатися платіжних терміналів.

Також у магазинах та аптеках обмежили кількість покупців. Наприклад, у великих супермаркетах це може бути максимум 140 людей. Також на підлозі стрічками позначено відповідну дистанцію, а продавців від клієнтів відділяє захисне скло. У маленьких аптеках черга покупців стоїть на вулиці, зайти всередину може лише одна людина.

Фото: NOS

Нові правила діють і в аеропорту "Схіпхол". У терміналах можна побачити заклеєні стрічками сидіння для пасажирів. У такий спосіб в аеропорту намагаються забезпечити між людьми дистанцію.

Українець Сергій мешкає в Нідерландах. Каже, що “найголовніше – тримати дистанцію 1,5 метра”, тому з нововведеннями та штрафами згоден. “Для декого це може стати додатковим стимулом, щоб навчитися тримати дистанцію”, – наголошує Сергій.

В аеропорт, на вже третій спецрейс МАУ, він привіз батьків. Сергій засмучений, що через коронавірус довелося перервати візит рідних. Його батько суму не виказує, налаштований позитивно.

“Та переживем, як і все інше. Все буде добре. Чорнобиль пережили – і це переживем”, – заспокоює 54-річний Анатолій.

Спортсменка Софія Максименкова жаліється: більшість людей, які йдуть на посадку, дистанції 1,5 метра не дотримуються, але водні лижі їй допомагають тримати оточуючих на відстані.

“Це водні лижі. Я у національній збірній України. Зараз повертаюся з навчання у США, і я дуже хочу, щоб цей літак вилетів додому, бо я тут вже на тиждень застрягла”, – розповідає Софія Максименкова, яка входить до складу збірної України з воднолижного спорту.

Час від часу про дистанцію в аеропорту “Схіпхол” людям нагадував український консул у Нідерландах Юрій Карпук.

“Якщо люди думають, що можна прогулюватися біля моря, це неправильно. Обмежувальні заходи для того і запроваджуються, щоб убезпечити людей і зменшити кількість хворих”, – наголосив український дипломат.

Повернутися додому своїм громадянам також допомагають Нідерланди. Було створено спеціальну онлайн платформу, яка об’єднала авіакомпанії, страховиків, фахівців зі сфери туризму та місцеву владу. Разом вони допомагають нідерландцям, які застрягли за кордоном, повернутися додому. У режимі онлайн вони мають заповнити спеціальні форми, повідомити, у якій країні перебувають, та зареєструватися.

На фінансову допомогу можуть розраховувати підприємці, які працюють самі на себе і не мають персоналу. Наприклад, тренер з йоги. Йдеться про тимчасову підтримку Bbz з 1 березня і до 1 червня 2020 року. Максимальна сума допомоги – до 1500 євро на місяць.

СПОРТ ПРОТИ КОРОНАВІРУСУ

Після оголошення про штрафи у парках, на дитячих майданчиках та біля моря поменшало людей. У дюнах можна зустріти батьків із дітьми, які, дотримуючись правил, ховаються від людей, намагаючись дати дітям можливість побути на свіжому повітрі. Через метрів 20 вже інша родина грає в гольф. На шаленій швидкості, наче змагається за перше місце у “Тур де Франс”, у повному спортивному обмундируванні, несеться велосипедист. За ним щосили крутить педалі дідусь. Біля моря можна зустріти людей, які бігають. Нідерландці пояснюють, що дуже спортивні. І відповідальна більшість з них вважає, що дотримуватися карантину потрібно, але без фанатизму. На вулицю виходити треба, як і займатися спортом. І це не лише, щоб під час карантину не наїсти боки, а й задля зміцнення організму, щоб він був сильний і міг протистояти коронавірусу. Ті літні нідерландці, які вже не мають сил на активний спорт, багато ходять. На таких прогулянках можна зустріти людей у масках. Нідерланди почали отримувати допомогу. Зокрема, лише китайська компанія Huawei днями відправила 800 000 захисних масок, а ще 200 000 вже розвантажили.

Я теж вже гуляю у масці та рукавичках, отримала від посольства України в Нідерландах. І як людина відповідальна, яка також не хоче платити штраф, часом нагадую перехожим про дистанцію. Особливо хлопцям, які вже не тиснуть один одному руки, а натомість вітаються дотиком ліктів.

Ірина Драбок, Гаага

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