«Буковель» закрився на карантин

В Івано-Франківській області гірськолижний курорт «Буковель» через карантин дочасно закінчив зимовий сезон.

Про це написав директор ГК «Буковель» Олександр Шевченко в Facebook.

«Починаючи з середи, 25.03.2020, ми зупиняємо роботу витягів та достроково закінчуємо зимовий сезон 2019-2020. Буковель долучається до жорсткого карантину на всі послуги на всій території комплексу і припиняє приймати туристів. Всі сервіси будуть закриті», – повідомив Шевченко.

Він зауважив, що в Карпатах погодні умови чудові й сезон катання міг тривати ще довго.

«… У даній ситуації ми розуміємо, що кожен наступний день функціонування курорту – це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я наших гостей, а це те, чим ми не можемо і не будемо ризикувати», – зазначив директор курорту.

Водночас він закликав не хвилюватися тим людям, які забронювали проживання в тутешніх готелях на найближчий період .

«Всім нашим гостям, які через дані обставини не зможуть скористатись заброньованими послугами, просимо писати звернення на пошту web@bukovel.com для вирішення всіх питань», – порадив Шевченко.

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Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель, на висоті 920 метрів над рівнем моря. Зимовий сезон тут може тривати з листопада до квітня.

Нагадаємо, через карантинні обмеження на Прикарпатті працює лише два санаторії, де перебувають люди, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги.

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