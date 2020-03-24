Велику китайську стіну знову відкрили для відвідувачів

Знаменита ділянка Великої китайської стіни Бадалін у Пекіні частково відкрилася у вівторок за більше ніж два місяці з моменту її закриття через спалах епідемії коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Мальовничий район буде відкритий з 09:00 до 16:00, а щоденну кількість відвідувачів буде обмежено до 19,5 тис. осіб. Станом на 14:00 вівторка загалом 892 людини пройшли онлайн-реєстрацію на відвідання пам'ятки», - йдеться у повідомленні.

Відвідувачам необхідно заздалегідь забронювати квитки на офіційному сайті або через Wechat, а також зареєструватися в спеціальному мінідодатку для отримання коду здоров'я. Крім того, при вході на об'єкт треба пройти перевірку температури тіла.

Для запобігання скупченню людей був розроблений маршрут екскурсій одностороннього циклу. Канатна дорога, Музей Великої китайської стіни, стара Велика стіна і деякі інші ділянки залишаться поки що закритими.

Бадалін, розташований у пекінському районі Яньцин майже за 60 км на північний захід від центру китайської столиці, став першою ділянкою, що відкрилася для туристів, і найпопулярнішим напрямком для відвідання Великої китайської стіни. У 2018 році її відвідали понад 9,9 млн осіб.

Як повідомляв Укрінформ, через небезпеку поширення коронавірусу в січні тимчасово закрилася частина Великої китайської стіни та інші історичні пам'ятки в країні.