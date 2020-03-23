Без натовпу: як проходить фестиваль цвітіння японських вишень Вашингтоні

Пандемія коронавірусу вплинула на кількість туристів у столиці США під час періоду цвітіння японських вишень, який цьогоріч стартував доволі рано через теплу погоду.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Японські вишні – сакури – у Вашингтоні зацвіли цього року надзвичайно рано через рекордно теплу погоду. Втім, через спалах коронавірусу та карантин небагато людей готові ризикнути, аби особисто насолодитися красою вишневих садів», – йдеться в сюжеті каналу.

На фестиваль цвітіння японських вишень у центрі Вашингтона щороку з’їжджаються сотні тисяч туристів з усього світу. Тут проводять парад, обирають Принцесу вишневих квітів, гості міста відвідують історичні пам’ятки, навколо яких густо цвітуть дерева.

Цього ж року більшість святкових заходів скасували.