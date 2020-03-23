Фотоекскурсія до найширшого водоспаду Європи

Фотоекскурсія до найширшого водоспаду Європи

Фото
Укрінформ
Вентськийй водоспад (Вентас румба), розташований в латвійському місті Кулдіга, вважається найширшим водоспадом у Європі (249 м).

З нього відкривається широкий краєвид на старовинний цегляний міст через Венту, арки якого підсвічуються в темну пору доби, пише Turist.

Восени водоспад долає лосось, який йде на нерест, взимку на ньому наростають довгі бурульки, а навесні сотні рибців буквально перелітають через водоспад. Влітку він стає головним місцем, де можна освіжитися в спеку.

Читайте також: Без натовпу: як проходить фестиваль цвітіння японських вишень Вашингтоні

З огляду на активне поширення коронавирусу й закриття кордонів поїхати до Латвії на водоспад поки не можливо. Тому видання пропонує здійснити фотоекскурсію до Вентас румби за допомогою світлин, зроблених Сандрою Кузміцькою.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-