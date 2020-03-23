Фотоекскурсія до найширшого водоспаду Європи

Вентськийй водоспад (Вентас румба), розташований в латвійському місті Кулдіга, вважається найширшим водоспадом у Європі (249 м).

З нього відкривається широкий краєвид на старовинний цегляний міст через Венту, арки якого підсвічуються в темну пору доби, пише Turist.

Восени водоспад долає лосось, який йде на нерест, взимку на ньому наростають довгі бурульки, а навесні сотні рибців буквально перелітають через водоспад. Влітку він стає головним місцем, де можна освіжитися в спеку.

З огляду на активне поширення коронавирусу й закриття кордонів поїхати до Латвії на водоспад поки не можливо. Тому видання пропонує здійснити фотоекскурсію до Вентас румби за допомогою світлин, зроблених Сандрою Кузміцькою.