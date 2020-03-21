Кордон між Канадою та США закрився для туристів

Сьогодні опівночі Канада та США взаємно закрили кордон для усіх подорожувальників, які здійснюють “неважливі” подорожі.

Про це йдеться у спільній заяві, поширеній офісом прем’єр-міністра Канади.

“Через епідемію Covid-19 США та Канада тимчасово забороняють усі неважливі міждержавні подорожі. У кожній державі ми заохочуємо людей бути обачними, уникаючи зайвого контакту один з одним. Цей спільний та взаємний крок є продовженням такого розсудливого підходу”, - зазначається у документі.

У відомстві пояснили, що “неважливими” вважатимуться усі подорожі, метою яких є туризм і відпочинок, однак поставки пального, продуктів харчування, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. “Ланцюги постачання, у тому числі вантажний транспорт, не постраждають від цього кроку. Американці та канадці також перетинають кордон щодня, аби виконувати важливу роботу чи для нагальних критичних потреб, і на ці подорожі теж впливу не буде”, - запевнили в офісі прем'єра.

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Кордон залишатиметься закритим для туристів протягом щонайменше 30 днів, після чого доцільність продовження обмежень переглянуть.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.