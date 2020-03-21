Колумбія закривається на карантин через коронавірус

Колумбія закриється на карантин з 25 березня до, як мінімум, 12 квітня, в зв'язку з боротьбою з поширенням коронавірусу.

Про це заявив президент Іван Дуке в п'ятницю, повідомляє Colombia Reports.

«У середу Колумбія запровадить карантин у зв'язку з останньою спробою уряду приборкати поширення коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

За словами президента країни, цей захід спрямований на те, щоб захистити колумбійців. Уряд гарантує поставки продуктів харчування, доступ до ліків, адекватне надання основних суспільних та інших послуг, які необхідні для функціонування суспільства.

Національний карантин розпочнеться через один день після закінчення карантинних навчань місцевої та регіональної влади, які почалися в п'ятницю, і діятиме як мінімум до 12 квітня.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня в світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали й 11 417 померли.

Фото: President's Office