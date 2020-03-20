Трамп застосує надзвичайні воєнні повноваження для боротьби з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір застосувати надзвичайні воєнні повноваження, зокрема, для допомоги окремим штатам та посилення координації у відповідь на загрози поширення коронавірусу Covid-19.

Про це він заявив у п'ятницю, під час пресконференції в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я застосовую Закон про воєнне виробництво, і минулої ночі ми почали процес щодо введення його в дію. Ми перевели Національний центр координації реагування (офіс Федерального агентства з надзвичайних ситуацій – ред.) в найвищий рівень активності", - зауважив президент США.

Він підкреслив, що наразі федеральний уряд надає значну підтримку найбільш ураженим регіонам країни. "Ми надаємо штатам дуже велику допомогу", - заявив президент.

Закон про воєнне виробництво дозволяє переорієнтовувати виробництво в країні для виготовлення необхідного у надзвичайній ситуації обладнання. Трамп не уточнив під час пресконференції, які саме наміри він має у цьому зв'язку. Однак раніше в п'ятницю, як повідомляє The Hill, президент зателефонував лідеру демократів у Сенаті Чаку Шумеру. Глава Білого дому дав зрозуміти, що має намір застосувати повноваження за цим законом для прискорення виробництва медичних препаратів та обладнання, щоби боротися з пандемією коронавірусу Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, четвер, 19 березня став рекордним днем зі зростання кількості інфікованих на коронавірус Covid-19 у США. Лише опівдні в четвер був зафіксований показник у 10 тис. інфікованих по всій країні. Опівночі ця цифра сягнула 14 тис. у всіх 50-ти американських штатах і столичному окрузі Колумбія.

Станом на зараз, за даними Медичного університету ім. Джона Гопкінса, у США зареєстровано 14 631 пацієнт, заражений коронавірус.

Фото: The White House