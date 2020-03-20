Трамп проведе саміт G7 у відеоформаті замість зустрічі в Кемп-Девіді – Білий дім

Президент США Дональд Трамп відмовився від проведення зустрічі лідерів країн G7 у червні в президентській резиденції у Кемп-Девіді через пандемію коронавірусу, замість цього буде організована відеоконференція.

Про це заявив у четвер заступник речника Білого дому Джуд Дір, повідомляє CNN.

"З метою, щоби кожна країна зосередила всі свої ресурси на протистоянні викликам COVID-19 у сфері охорони здоров'я та економіки, а також відповідно до розпорядження президента Трампа, директор Національної економічної ради США й головний координатор "Великої Сімки" у 2020 році Ларрі Кудлоу повідомив своїх колег, що саміт лідерів G7 США, запланований на червень у "Кемп-Девіді", проводитиметься у форматі відеотелеконференції", - заявив Дір.

Він також зазначив, що лідери країн G7 спілкуватимуться в такому режимі також у квітні й травні.

Нагадаємо: президент США Дональд Трамп провів відеоконференцію з лідерами G7 у понеділок. Головним питанням на порядку денному обговорень було реагування на неконтрольоване поширення коронавірусу у світі.

Фото: AFP