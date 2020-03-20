У Штатах зафіксували понад 3 тисяч нових хворих на COVID-19 за останні сім годин

Лише опівдні четверга офіційна статистика вразила американців тим, що кількість встановлених людей, інфікованих COVID-19 подолала позначку 10 тисяч, однак сім годин цей показник збільшився до 13 тисяч.

За даними Медичного університету ім. Джона Гопкінса, станом на 19.20 за Вашингтоном у США зареєстровано 13.159 хворих, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Кількість померлих від COVID-19 за останні години також збільшилася з півтори сотні до 176 осіб. Тих, хто одужав від хвороби у США, налічується 108.

При цьому, випадки захворювання зареєстровані в усіх 50-ти штатах та столичному окрузі Колумбія, а також на інших американських територіях поза континентом.

Нагадаємо: статистика захворювань у світі поступово змінюється в бік зростання. Наразі вже підтверджені понад 242 тисячі хворих по всьому світу, з яких 9 843 померли й 84 962 одужали.

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