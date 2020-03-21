Прикарпаття пропонує віртуальне сходження на гору Піп Іван

В Івано-Франківській області під час карантину вирішили знайомити всіх охочих із популярними місцями краю, оцифрованими у попередні роки.

Віртуальну подорож розпочали з гори Піп Іван (Попіван, Чорна гора), розташованої в межах Карпатського національного природного парку, повідомляє IF Tourism Office на сторінці в Facebook.

"Залишайтеся вдома! Це порада №1 на сьогодні. І якщо ви відповідально відреагуєте на це прохання, перед вами постане вибір, чим зайняти себе в час, коли приємні весняні мандрівки щоразу виринають у спогадах. І саме в таку мить вам, як ніколи, у пригоді стануть віртуальні подорожі. Наш головний туристичний портал області www.iftourism.com пропонує 3D-тури найцікавішими місцями Івано-Франківщини", – йдеться в повідомленні.

Виклавши 3D-тур горою Піп Іван, ініціатори таких віртуальних мандрівок побажали кожному легкого підкорення вершини.

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Гора Піп Іван має пірамідальну форму, це одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м. На ній розташовані руїни польської астрономічно-метеорологічної обсерваторії Білий Слон. У травні 2012 р. Міністерство культури Польщі скерувало 70 тисяч доларів на відновлення споруди обсерваторії в межах грантової програми, партнером якої є Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.