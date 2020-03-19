Independent представив 12 онлайн-турів музеями та парками світу на період ізоляції

Британське видання Independent зібрало 12 онлайн-турів різноманітними музеями та національними парками світу, які можна відвідати, не виходячи з дому, під час карантину через коронавірус.

Перелік онлайн-екскурсій розміщено на сайті видання.

"Деякі провідні світові галереї, музеї та національні парки – на відстані лише кількох кліків миші. Ось декілька найкращих VR-подорожей, які збережуть вас здоровими на період ізоляції", – пишуть укладачі.

Музей Лувру в Парижі – найбільший у світі музей мистецтв та антикваріатів, який був змушений закрити свої двері, коли в місті вжили обмежувальні заходи через поширення коронавірусу. Однак відвідувачі зможуть скористатися віртуальними екскурсіями і побачити все – від єгипетських стародавніх пам’яток до Галереї Аполона.

Британський музей у Лондоні приєднався до Google Arts & Culture, а також до понад 2 тис. інших провідних установ, щоб запропонувати інтерактивну екскурсію. Також відвідувачі можуть скористатися аудіогідом.

Державний музей в Амстердамі наповнений шедеврами Золотого віку Нідерландів. Глядачам пропонують оглянути 11 "експонатів", взаємодіяти з різними творами музею та читати про їхню історію. Серед них – "Молочниця" – одна з найвідоміших і найбільш популярних картин нідерландського живописця Яна Вермера.

Музей Орсе у Парижі розміщений на території колишнього залізничного вокзалу. Тут представлені переважно французький живопис, скульптури та прикладне мистецтво 1848-1914 років. Онлайн-тур організовано історією будівлі, зведеної до Всесвітньої виставки 1900 року. Глядачі також можуть оглянути деякі найбільш відомі твори колекції, включно з автопортретом Ван Гога.

Під час онлайн-екскурсії у Музеї Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку можна переглядати сміливий триптих Self "Portrait/Pervert" Кетрін Опі, роботу чилійського митця Івана Наварро "Homeless Lamp" та "Juice Sucker", а також "Ovitz’s Library" Йонаса Вуда.

У галереї Уффіці у Флоренції розміщена колекція творів мистецтва Медічі. Для онлайн-перегляду доступні чотири виставки творів, які супроводжуються відповідними поясненнями.

Центральний парк Нью-Йорка також доступний для онлайн-прогулянки. Усіх охочих буде "супроводжувати" екскурсовод, який розповість про важливі події в історії цього місця.

Королівські парки у Лондоні пропонують віртуальну екскурсію Гайд-парком та Кенсінгтонськими садами.

Онлайн-екскурсія Гранд-Каньйоном в Аризоні дає змогу мандрівникам, сидячи у кріслах, вивчити та дізнатися більше про історію формування каньйону, клікнувши різні геологічні особливості.

Поглянути на природне диво – Національний парк Йосеміті у Каліфорнії – в режимі реального часу можна, скориставшись веб-камерами. Пейзажі містять водоспад Йосеміті, краєвид з гранітного купола Хаф-Доум, розташованого у східному кінці долини Йосеміті, та краєвиди заповідника Хай-Сьєрра.

Онлайн-тур Національним парком Рокі Маунтін в Колорадо прикметний тим, що можна не лише побачити його, але й почути усі звуки в режимі реального часу.

NPS Photo / Walker Hall

А ось віртуальна екскурсія Національним парком Гранд-Тітон цікава тим, що всі охочі зможуть піднятися на висоту близько 4 тисяч метрів над рівнем моря, навіть не стомившись. Глядачі також можуть отримати інформацію про геологію та історію масиву Гранд-Тетон, дізнатись більше про місцеві рослини та живу природу.