В Яремче власникам зелених садиб радять призупинити бронювання на період карантину

Влада Яремче рекомендує власникам відпочинкових закладів та зелених садиб призупинити бронювання житла на період карантину.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

«З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, рекомендувати власникам відпочинкових закладів, садиб зеленого туризму призупинити бронювання житла на період карантину», – йдеться в рішенні комісії.

Також тут зазначають, що з 17 березня рекомендують призупинити роботу розважальних закладів, басейнів, спортмайданчиків, тренажерних залів, усіх ресторанів, закладів громадського харчування, зокрема в готелях, барів, клубів, кафе тощо. Працювати можуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

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Усі обмеження в закладах Яремче запроваджують на розсуд та відповідальність їхніх керівників.

Відомо, що в Яремче призупиняють роботу місцеві турфірми на увесь період карантину.

Карантин в Україні запровадили до 3 квітня.