В Яремче власникам зелених садиб радять призупинити бронювання на період карантину
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.
«З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, рекомендувати власникам відпочинкових закладів, садиб зеленого туризму призупинити бронювання житла на період карантину», – йдеться в рішенні комісії.
Також тут зазначають, що з 17 березня рекомендують призупинити роботу розважальних закладів, басейнів, спортмайданчиків, тренажерних залів, усіх ресторанів, закладів громадського харчування, зокрема в готелях, барів, клубів, кафе тощо. Працювати можуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.
Усі обмеження в закладах Яремче запроваджують на розсуд та відповідальність їхніх керівників.
Відомо, що в Яремче призупиняють роботу місцеві турфірми на увесь період карантину.
Карантин в Україні запровадили до 3 квітня.