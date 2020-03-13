Еверест закрили на карантин

Найбільша у світі гора Еверест буде недоступною для сходження у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву речника прем'єр-міністра Нараян Прасад Бідарі.

«Ми вирішили скасувати всі туристичні візи до 30 квітня. На даний момент, всі видані дозволи та дозволи, які повинні були бути виданні на сезон Еверест 2020, також будуть скасовані», - заявив Бідарі.

У свою чергу, Китай уже скасував проведення експедиції на північній частині гори, контрольованої ним.

Зазначається, що сходження на гору Еверест є значною частиною доходу Непалу.

Читайте також: Польща призупиняє рух поїздів до Чехії та Словаччини

За даними місцевих ЗМІ, Непал заробляє $4 млн, видаючи дозволи на сходження на Еверест щороку. Більшість альпіністів приїжджають зі США, Індії, Китаю, Великої Британії, Японії та Південної Кореї.

Ця заборона також завдасть збитків жителям гірської місцевості Непалу шерпам, багато із яких працюють гірськими провідниками та супроводжують туристів під час сходження на Еверест.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 людини.