У дніпровському музеї розкажуть про Бабу Ягу-спокусницю

У Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Д. Яворницького в середу, 18 березня, відбудеться інтерактивна екскурсія-казка "Образи та іпостасі Баби Яги".

Про це повідомляє пресслужба закладу на сторінці в Facebook.

"18 березня о 17:00 відбудеться інтерактивна екскурсія-казка "Образи та іпостасі Баби Яги". Для нашого регіону характерним є оригінальний образ Яги-спокусниці. Отже, ми спробуємо розвінчати міфи про стару й потворну чаклунку, яка шкодила та несла нещастя всім людям. Готові відмовитись від своїх стереотипів? Тож тематичний та незабутній вечір Вам гарантовано", – йдеться в повідомленні.

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За словами авторки екскурсії Оксани Рутковської, учасники заходу зможуть відкрити чотири втілення, чотири іпостасі й чотири образи Баби Яги: Яга-викрадачка, Яга-дарувальниця, Яга-спокусниця та Яга-войовниця.

Охочі долучитися до екскурсії мають пройти попередню онлайн-реєстрацію. Зазначається, що кількість місць – обмежена.