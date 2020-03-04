На Хмельниччині туристів навчатимуть працювати з деревиною

У Славуті на Хмельниччині почали створювати музей деревообробки, що має стати інтерактивним парком історії та практик роботи з деревиною.

Про це розповів ініціатор створення закладу В’ячеслав Соколовський, повідомляє сайт "Є".

"Хочемо, щоб такий музей у Славуті став своєрідною туристичною локацією, де можна не лише подивитися на експонати, а й попрактикуватися працювати з деревом. Наприклад, у примузейній майстерні буде столярня, де під наглядом майстра відвідувачі зможуть виготовити дерев'яний виріб за власним бажанням", - зауважив Соколовський.

Наразі вже розроблений логотип закладу та зібрано перші експонати: рубанки, коромисла, бондарні струги, фальцгебелі, віконні різьблені дерев’яні рами. Вони займуть місце спочатку у віртуальному каталозі, а згодом – і в експозиції музею.

В основі ідеї проєкту – збереження, вивчення та популяризація мистецтва оброблення деревини.

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Заплановано, що парк історії та практик деревообробки буде схожий на етносадибу.

"Це буде одна чи декілька будівель, які поєднуватимуть музейну залу, майстерню для практики, мініготель, сувенірну лавку. Люди зможуть тут не просто оглянути експонати, а також відпочити, прогулятися до лісу по гриби чи ягоди, взяти на прокат туристичне спорядження", - зазначив ініціатор проєкту.

Наразі ініціативна група вже здійснила перші пошукові експедиції експонатів на території Славутського району. Збирають до музею усе, що, зазвичай, люди викидають як старий непотріб: від дерев’яних скульптур, плетіння – до старої столярки. Відшуковують цікавинки й на "блошиних" ринках.