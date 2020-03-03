Херсонщина готує нові локації для туристів

На Херсонщині хочуть облаштувати нові туристичні локації: музей просто неба біля пам’ятника "Легендарна тачанка", будинок-музей Остапа Вишні, а також заповідник "Амадока".

Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв під час селекторної наради, повідомляє пресслужба ОДА.

"Легендарна тачанка, як і інші споруди монументальних часів, може стати додатковою туристичною локацією. Питання відкриття музею просто неба біля Легендарної тачанки обговоримо з керівництвом Українського інституту національної пам’яті", – зазначив Гусєв.

Також, за його словами, планують розробити план заходів щодо відкриття нових музеїв на території Херсонщини цьогоріч. Зокрема, будинку-музею Остапа Вишні. Є намір реалізувати проєкт щодо створення 10 муралів у Херсоні.

Крім того, планується створити заповідник "Амадока" в с. Червоний Маяк. Свого часу ця територія була центром Нижньодніпровського пізьоскіфського царства, укріпленого оборонною стіною. В античні часи це було одне з перших державних утворень скіфів, де проживало до 5 тисяч осіб.

"Археологічний комплекс Червоного Маяка має унікальне значення для України. Тому цілком закономірно, що саме він повинен бути ретельно досліджений та музеєфікований. На даний час підготовлено повний пакет документів для утворення закладу", – повідомив начальник управління культури, молоді та спорту облдержадміністрації Михайло Линецький.

Загалом на території Херсонщини налічується 5 743 об’єкти культурної спадщини, зокрема пам’яток археології – 3 417, історії – 2 259, мистецтва – 67.