"Весела башта" й козацький стан: чим приваблюватиме туристів Нова Каховка

У Новій Каховці, що на Херсонщині, планують відкрити новий туристичний сезон тематичним міжнародним конгресом, облаштувати для мандрівників острів Козацький, започаткувати новий артфестиваль та створити ТІЦ.

Про це йшлося під час зустрічі представників міської влади та підприємців, що зайняті у туристичній індустрії, повідомляє пресслужбатериторіальної громади міста Нова Каховка.

"Ми продовжуємо відкривати свій туристичний потенціал. Минулого року було розроблено декілька варіантів програм розвитку туризму нашої громади. Проводились масштабні зустрічі, затверджено ставки туристичного збору, ми розробили власний бренд. Це все дало свої результати… Цього року триватиме практика проведення фестивальних загальноміських і виїзних заходів. Один з найближчих – виставка UITT-2020 у Києві наприкінці березня, до організації якої ми запрошуємо приєднатися усіх вас", – зауважив заступник міського голови Володимир Сироватка.

За його словами, минулий рік став справжнім туристичним проривом для Нової Каховки:прокладено туристичні стежки і маршрути, світ побачив "кам’яні вишиванки". А цьогоріч, з приєднанням територій Козацького і Веселого, можливостей для залучення гостей має стати ще більше.

Новий туристичний сезон планують відкрити у травні Міжнародним туристичним конгресом, куди запросять українських і світових експертів.

За свідченням міських кураторів туризму, наразі ведеться робота з реалізації кількох великих проєктів. Зі створенням Новокаховської ОТГ відпали зайві юридичні перепони щодо туристичного облаштування о. Козацький, а на території с. Веселе на початку вересня започаткують новий фестиваль – артпікнік "Весела башта".

Усю туристичну інформацію Нової Каховки планують зібрати на єдиному вебпорталі та в Туристичному інформаційному центрі, який розмістять на в’їзді до міста. Як повідомив заступник міського голови, на найближчій сесії розглянуть питання щодо виділення земельної ділянки для облаштування ТІЦу поблизу виноробного господарства Князя Трубецького.

Також під час зустрічі йшлося про те, що Новокаховська громада може стати і центром гастрономічно-виноробного туризму. Адже, як зауважив голова ГО "АРР ТОТГ" Павло Ярмій, сьогодні Новокаховська ОТГ – єдина в країні, яка має два винзаводи.

Облаштувати козацький стан запропонував директор козацького Будинку культури і отаман ГС ХООКП "Військо запорозьке низове" Сергій Якуба, де б посвячували у козаки і частували справжнім кулешем. Така зона, поряд з дніпровськими водоспадами, може стати місцем дислокації не тільки туристів, а й дітей у літню пору.

Крім того, в планах – створення нової туристичної програми, яка б дала Новокаховській ОТГ змогу боротися за звання туристичного центру Херсонщини.

Фото: nk-online.com.ua