Торік Херсонщина отримала 8,4 мільйона гривень туристичного збору

У 2019 році відпочивальники залишили на Херсонщині 8,4 млн грн туристичного збору, що на 4,7 млн грн перевищує показники 2018-го.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ГУ ДПС у Херсонській області та АР Крим.

«Торік відпочивальники та туристи залишили на Херсонщині 8,4 млн грн туристичного збору. Це на 4,7 млн грн перевищує показники позаминулого року», - зазначили в пресслужбі.

Лідирує місцева громада Щасливцівської сільської ради, яка зібрала майже 2,4 млн грн туристичного збору, що на 995,2 тис. грн більше, ніж у 2018 році.