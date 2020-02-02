У Бердичеві з’явиться інтерактивний гід для туристів

Міська влада планує посилити туристичну привабливість Бердичева, що на Житомирщині, за допомогою віртуального гіда. Досвід впровадження інтерактивних технологій перейматимуть у міста Суми.

Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Бердичівської міської ради, повідомляє пресслужба міськради.

"Прагнете познайомитися з Бердичевом? Бажаєте ще більше дізнатися про рідне місто чи, можливо, вперше відчути його неповторний колорит? Зовсім скоро побачення з ним зможе влаштувати інтерактивний туристичний гід. Що детально являє він собою, як працює та що потрібно для того, аби з’явився у Бердичеві, з’ясовували заступниця міського голови Валентина Адаменко, секретар міської ради Юлія Лефтер та начальниця відділу культури Валентина Кузьменко, які, за розпорядженням міського голови, з цією метою вирушили до Сум", – йдеться в повідомленні.

Вивчали сучасну smart-розробку – мобільний додаток "Віртуальний гід з технологією доповненої реальності". У Сумах віртуальні гіди розташовані на 15 локаціях – біля храмів, пам’яток історії та архітектури, сучасних споруд – об’єктів, що являють собою ту чи іншу цінність для міста. Таблички розміром 30×40 см містять назву об’єкта, його фото, вітання від інтерактивного туристичного гіда та інструкцію з користування. Варто лише зісканувати QR-код, і за лічені секунди віртуальний гід вже розповідає про об’єкт.

Свій візит делегація поділила на дві частини, познайомившись спочатку з роботою цієї розробки на вулицях міста, а потім – з розробниками продукту – Сумським державним університетом.

За словами заступниці міського голови Валентини Адаменко, за прикладом Сум у Бердичеві також створять таку розробку. Адже місто славиться своїми архітектурними пам’ятками, визначними місцями й може бути привабливим та цікавим для туристів.

На переконання секретаря міської ради Юлії Лефтер, ця новинка підсилить привабливість зовнішнього й внутрішнього туризму у Бердичеві. Реалізувати завдання обіцяють оперативно. Заплановано, що інформація в додатку буде подана й озвучена оригінально – щоб мотивувати до знайомства з Бердичевом й до вивчення його історії.

Готуватимуть дані для віртуального гіда місцеві фахівці з історії. Це, впевнений міський голова Василь Мазур, дасть змогу підійти до викладення інформації виважено та історично правдиво.