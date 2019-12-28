У Бердичеві відкрили туристично-інформаційний центр

У Бердичеві відкрили туристично-інформаційний центр

Укрінформ
У Бердичеві, що в Житомирській області, на базі молодіжного центру «М-Формація» відкрили туристично-інформаційний центр.

Про це повідомляє Бердичівська міська рада.  

«Міський голова Василь Мазур та його перший заступник Роман Левицький урочисто перерізали стрічку на вході до нового дітища «М-Формації» – туристично-інформаційного центру (ТІЦ). Наразі його послуги... намагатимуться охопити кілька напрямків: інформаційно-рекламний, торговельний та виставковий», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в туристично-інформаційному центрі можна буде отримати інформаційно-консультативну допомогу, послуги з розміщення туристів, придбати сувеніри від місцевих майстрів.

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У ТІЦ розкажуть про місця відпочинку, туристичні маршрути, місцеві цікавинки, історію міста то його культуру.

У 2016 році Бердичів у межах проєкту «7 чудес України: історичні міста та містечка» отримав спецномінацію як місто, що має значний туристичний потенціал.

У Бердичеві для туристів будуть цікавими монастир ордену босих Кармелітів, костел святої Варвари, де обвінчалися письменник Оноре де Бальзак та Евеліна Ганська, музей єврейства та інші пам’ятки.

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