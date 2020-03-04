На Прикарпатті визначили дерев'яні церкви для туристичного маршруту
Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на сторінці в Facebook.
"З метою збереження та популяризації культурної спадщини у рамках грантового проєкту буде створений транскордонний маршрут сакральними пам'ятками дерев’яної архітектури. Спільно з гідами обрали 15 храмів Івано-Франківської області, які пропонуватимемо включити до маршруту", – написав Передерко.
До списку потрапили:
1) церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці (с. Тисів);
2) церква Зішестя Святого Духа (м. Рогатин);
3) церква Святого Василія Великого (с. Черче);
4) церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (м. Коломия);
5) церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Нижній Вербіж);
6) церква Преображення Господнього (с. Спас Коломийського району) ;
7) церква Воздвиження Чесного Хреста (с. Микитинці Косівського району);
8) церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Пістинь Косівського району);
9) церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Криворівня);
10) церква Успіння Пресвятої Богородиці (с-ще Верховина);
11) церква Різдва Пресвятої Богородиці (с-ще Ворохта);
12) церква Святого Дмитрія (с. Татарів);
13) церква Пресвятої Трійці (с. Микуличин);
14) монастир Святого пророка Іллі (прис. Дора, м. Яремче);
15) церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Гвізд Надвірнянського району).
Створення нового транскордонного маршруту для туристів передбачено в межах проєкту "Транскордонна стежка дерев’яної архітектури – це шанс зберегти унікальну спадщину польсько-української прикордонної культурної спадщини". Його реалізують Підкарпатська регіональна туристична організація та Асоціація "Єврорегіон "Карпати – Україна".