На Прикарпатті визначили дерев'яні церкви для туристичного маршруту

На Івано-Франківщині до нового транскордонного туристичного маршруту пам'ятками дерев'яної архітектури пропонують включити 15 архітектурних перлин краю.

Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на сторінці в Facebook.

"З метою збереження та популяризації культурної спадщини у рамках грантового проєкту буде створений транскордонний маршрут сакральними пам'ятками дерев’яної архітектури. Спільно з гідами обрали 15 храмів Івано-Франківської області, які пропонуватимемо включити до маршруту", – написав Передерко.

До списку потрапили:

1) церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці (с. Тисів);

2) церква Зішестя Святого Духа (м. Рогатин);

3) церква Святого Василія Великого (с. Черче);

4) церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (м. Коломия);

5) церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Нижній Вербіж);

6) церква Преображення Господнього (с. Спас Коломийського району) ;

7) церква Воздвиження Чесного Хреста (с. Микитинці Косівського району);

8) церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Пістинь Косівського району);

9) церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Криворівня);

10) церква Успіння Пресвятої Богородиці (с-ще Верховина);

11) церква Різдва Пресвятої Богородиці (с-ще Ворохта);

12) церква Святого Дмитрія (с. Татарів);

13) церква Пресвятої Трійці (с. Микуличин);

14) монастир Святого пророка Іллі (прис. Дора, м. Яремче);

15) церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Гвізд Надвірнянського району).

Створення нового транскордонного маршруту для туристів передбачено в межах проєкту "Транскордонна стежка дерев’яної архітектури – це шанс зберегти унікальну спадщину польсько-української прикордонної культурної спадщини". Його реалізують Підкарпатська регіональна туристична організація та Асоціація "Єврорегіон "Карпати – Україна".