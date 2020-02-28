На Прикарпатті 50 туристично привабливих об’єктів відсканують у 3D

В Івано-Франківській області проведуть 3D-сканування пів сотні об’єктів спадщини, які мають культурно-мистецьку, історичну цінність і є привабливими для туристів.

Про це повідомив начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко в Facebook.

"У 2020 році Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за нашого сприяння у рамках реалізації ґрантового проєкту "Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на транскордонній території Румунії і України" проведе 3D-сканування 50 об’єктів спадщини, які мають культурно-мистецьку, історичну цінність і є туристично привабливими", – зазначив Передерко.

Віртуалізовані об’єкти розмістять на спеціалізованому сайті проєкту та на головному туристичному порталі області www.iftourism.com.